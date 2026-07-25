Paramount отложила сделку о слиянии с Warner Bros. Discovery до июня 2027 года

Слияние Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery откладывается как минимум до 1 июня 2027 года. Компании согласились приостановить закрытие сделки на фоне судебного разбирательства по антимонопольному иску, поданному коалицией американских штатов.

Согласно судебным документам, сделка не может быть завершена до тех пор, пока суд не вынесет решение по существу спора. При этом предусмотрено, что закрытие возможно через пять дней после окончательного судебного вердикта либо после 1 июня 2027 года — в зависимости от того, что наступит раньше.

Иск против объединения медиахолдингов ранее подали генеральные прокуроры 12 штатов во главе с Калифорнией. Они считают, что слияние может привести к чрезмерной концентрации на рынке кино- и телевизионного контента и негативно сказаться на конкуренции.

Несмотря на то что сделка уже получила одобрение федеральных регуляторов США и Европейской комиссии, её реализация оказалась под вопросом из-за продолжающегося судебного процесса. Представители Paramount Skydance заявили, что намерены доказать в суде законность и преимущества объединения.

Ранее стало известно, что студия Paramount Pictures возвращает на большой экран одну из самых знаменитых страшилок в истории — она выкупила права на переосмысление «Кошмара на улице Вязов». Новая картина обратится к оригинальному сценарию Уэса Крейвена, породившему в 1984 году франшизу о Фредди Крюгере, а за продюсерским пультом встанут вдова режиссёра Ия Лабунка и его сын Джонатан Крейвен вместе с юристом Марком Тобероффом, который помог семье вернуть права на классику.