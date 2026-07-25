Катер полиции врезался в Вестминстерский мост в Лондоне, пятеро пострадали

Скоростной полицейский катер столкнулся с Вестминстерским мостом в центре Лондона. Авария произошла на реке Темзе. Пять сотрудников правоохранительных органов получили травмы. Информацию об этом подтвердили в Скотленд-Ярде.

Полицейский катер врезался в мост в Лондоне. Видео © X / Zonjy

Представители полиции уточнили обстоятельства аварии. Несколько человек упали за борт, но их быстро вытащили из воды. Очевидцы рассказали, что удар лодки о бетонное сооружение сопровождался сильным грохотом. После столкновения волна выбросила троих полицейских прямо в реку.

Спасательные службы быстро приехали на место происшествия. Медики увезли раненых сотрудников для оказания помощи. Власти перекрыли движение на соседних улицах на время операции. Также администрация закрыла два входа на станцию метро «Вестминстер».

Руководство Скотленд-Ярда пообещало позже дать информацию о здоровье пострадавших.

Ранее в американском штате Миссури водитель пытался скрыться от полиции, бросил автомобиль и спрыгнул с моста прямо в реку. Это событие случилось рядом с городом Брэнсон. Мужчина выжил, несмотря на серьёзную высоту падения. Стражи порядка нашли его в воде и попытались надеть наручники. Преступник оказал активное сопротивление. Он ударил головой нескольких полицейских.