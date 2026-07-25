В Ростове завели дело на экс-помощника прокурора за регулярные избиения бывшей

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего помощника прокурора, которого обвиняют в систематическом преследовании и избиении бывшей возлюбленной. По словам девушки, мужчина не оставляет её в покое уже около полутора лет.

Пострадавшая Мирослава рассказала, что с 2024 года бывший партнёр преследовал её, уговаривал возобновить отношения, а после каждого отказа вновь нападал. По её словам, за это время она девять раз получила сотрясение мозга, четыре раза ломала нос, один раз — челюсть и трижды — пальцы.

Последний инцидент произошёл, когда мужчина силой затолкал девушку в её BMW 6-й серии. В салоне автомобиля он продолжил избивать её, вырывал волосы и разбил телефон, сообщает Baza. После этого, как утверждает Мирослава, нападавший сел за руль машины, намеренно въехал в забор и разбил стекло. Ущерб автомобилю она оценила примерно в 400 тысяч рублей.

По словам девушки, за всё время она около 14 раз обращалась в полицию, однако в возбуждении уголовных дел ей отказывали. В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что все обращения проходили проверку. Сейчас правоохранители рассматривают последнее заявление об избиении и повреждении автомобиля. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении лёгкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах.

По данным телеграм-канала, мужчина работал помощником прокурора, однако был уволен ещё в 2020 году. Тогда он сел за руль чужого Porsche в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав и подрезал кортеж губернатора. Также сообщается, что он является сыном бывшего прокурора Омской области.

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