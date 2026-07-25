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25 июля, 01:58

Пьяные британские военные угнали БТР и протаранили несколько автомобилей

В Великобритании двое военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения угнали с территории военной базы 15-тонный бронетранспортёр и во время поездки повредили несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщает The Sun.

Пьяные британские военные угнали БТР. Видео © Х / T_CAS videos

Инцидент произошёл в графстве Уилтшир. По данным издания, военные проводили время в расположенном неподалёку городке Перхем-Даун, а после возвращения на базу решили самовольно воспользоваться бронемашиной.

Во время поездки бронетранспортёр задел несколько легковых автомобилей. После этого военнослужащие вернули технику на место, а сами отправились спать, рассчитывая, что произошедшее останется незамеченным.

Однако уже на следующее утро обоих участников инцидента установили и задержали. По предварительной оценке, ущерб от их действий превысил 100 тысяч фунтов стерлингов, что составляет более 10 миллионов рублей.

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Обложка © Х / T_CAS videos

Артём Гапоненко
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