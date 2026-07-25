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Регион
25 июля, 00:14

Россия выставит на продажу бывшую фабрику Порошенко* Roshen в Липецке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yannick Morelli

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yannick Morelli

Липецкую кондитерскую фабрику «Рошен» выставят на продажу. Правительство РФ включило АО и ООО «Рошен» в план приватизации на 2026–2028 годы. Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение 24 июля.

Документ уже появился на официальном портале правовой информации. Государство планирует реализовать пакет акций объёмом 99,9%.

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Сейчас предприятие находится в федеральной собственности, а управляет им Росимущество. В 2024 году суд перевёл активы фабрики в доход России. Тогда же судья запретил работу в стране экс-президенту Украины Петру Порошенко*, его сыну Алексею и гендиректору завода Олегу Казакову*. Причина запрета в экстремистской деятельности.

Компания Roshen объявила о закрытии предприятия в 2017 году. Руководство тогда сослалось на политические и экономические причины.

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* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Лия Мурадьян
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