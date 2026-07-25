SpaceX отправила Starship в новый испытательный полёт после двух переносов

Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель с прототипом космического корабля Starship в рамках 13-го испытательного полёта. Старт состоялся с космодрома Starbase в американском штате Техас.

Запуск прошёл в 18:51 по времени Восточного побережья США (01:51 мск). Полёт должен продлиться около часа.

Starship вышел на орбиту. Видео © X / SpaceX

Во время миссии Starship впервые попытается вывести из грузового отсека 20 спутников Starlink нового поколения V3. Шесть из них оснащены оборудованием для наблюдения за состоянием теплозащитного покрытия корабля во время полёта.

После выполнения программы испытаний прототип должен приводниться в Индийском океане.

Запуск несколько раз переносили. Первоначально старт был намечен на 16 июля, однако автоматика прервала предстартовую процедуру из-за того, что часть двигателей не смогла выйти на рабочий режим. Позже компания планировала провести запуск 23 июля, но его пришлось отложить из-за неблагоприятной погоды.

Нынешний полёт стал очередным этапом программы испытаний Starship — системы, которую SpaceX разрабатывает для будущих миссий к Луне и Марсу.