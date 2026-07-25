На юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в производственном ангаре

На юго-востоке Москвы произошёл пожар в производственном ангаре, площадь которого к ночи 25 июля достигла 3 тыс. кв. м. Возгорание случилось по адресу Автомобильный проезд, д. 10, стр. 14. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

К ликвидации огня были привлечены 20 человек и пять единиц техники. В ведомстве подчеркнули, что угрозы для жителей нет. Сейчас спасатели продолжают бороться с огнём.

Ранее Life.ru писал, что в Петербурге ликвидировали пожар после удара украинского БПЛА по инфраструктуре. Открытое горение возникло на Московском шоссе. Мониторинг показал, что гигиенические нормы не превышены, радиационная обстановка в пределах нормы, населению угроза отсутствует.