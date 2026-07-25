«Барыги и наркоманы»: В Раде высмеяли слова Зеленского о кокаине с Макроном
Дмитрук назвал показательной реакцию Зеленского на вопрос о наркотиках
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Депутат Верховной рады Артём Дмитрук раскритиковал слова Владимира Зеленского в интервью американскому блогеру Лоре Лумер. В ходе беседы украинский лидер заявил, что никогда не употреблял наркотики вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
В своём Telegram-канале Дмитрук с иронией прокомментировал как сам вопрос, так и реакцию на него, заявив, что подобная тема «соответствует действительности».
«И то, с какой радостью на них отвечает спикер, тоже говорит о многом. Для нас это давно не секрет. Но весь ужас заключается в том, что самые обычные барыги и наркоманы сегодня управляют целыми странами», — написал он.
Слухи о пристрастии главы киевского режима Владимира Зеленского к «запрещёнке» ходили ещё до его политической карьеры. Например, недавно бывший прессек киевского главаря Юлия Мендель прямо заявила об этом.
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