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Регион
25 июля, 01:36

«Барыги и наркоманы»: В Раде высмеяли слова Зеленского о кокаине с Макроном

Дмитрук назвал показательной реакцию Зеленского на вопрос о наркотиках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук раскритиковал слова Владимира Зеленского в интервью американскому блогеру Лоре Лумер. В ходе беседы украинский лидер заявил, что никогда не употреблял наркотики вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В своём Telegram-канале Дмитрук с иронией прокомментировал как сам вопрос, так и реакцию на него, заявив, что подобная тема «соответствует действительности».

«И то, с какой радостью на них отвечает спикер, тоже говорит о многом. Для нас это давно не секрет. Но весь ужас заключается в том, что самые обычные барыги и наркоманы сегодня управляют целыми странами», — написал он.

«Кокаиновая харизма»: Депутат объяснил, почему Зеленский любит наркотики и терпеть не может женщин
«Кокаиновая харизма»: Депутат объяснил, почему Зеленский любит наркотики и терпеть не может женщин

Слухи о пристрастии главы киевского режима Владимира Зеленского к «запрещёнке» ходили ещё до его политической карьеры. Например, недавно бывший прессек киевского главаря Юлия Мендель прямо заявила об этом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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