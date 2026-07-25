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25 июля, 03:54

Посол России в Турции: У Москвы нет агрессивных планов против ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Посол России в Турции Сергей Вершинин дал интервью телеканалу «Хабертюрк», где развеял сомнения о намерениях Москвы в отношении ЕС. Дипломат подчеркнул, что Россия никогда не вынашивала агрессивных устремлений против соседних стран и ориентируется на политико-дипломатическое решение конфликта на Украине.

«Мы всегда выступали за политико-дипломатическое решение конфликта на Украине. Главное – найти такое решение, которое устраивает коренные причины конфликта», – отметил Вершинин.

Он также обратил внимание на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре, которые дипломат назвал террористическими: Например, удар по Старобельску, где ночью был атакован лицей. Вершинин назвал это проявлением терроризма.

Посол добавил, что Россия полностью удовлетворена развитием экономических связей с Турцией, включая проект АЭС «Аккую». По его словам, речь идет о прорыве Турции в совершенно новой области, и Москва рада, что может этому способствовать.

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Ранее Life.ru писал, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила о планах вызвать российского дипломата и подготовить новые санкции против Москвы. Она подчеркнула, что Брюссель не ограничится уже принятым 21-м пакетом ограничений. Европейские страны получат предложения по расширению санкционного давления на РФ, отметили в ЕС.

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Юния Ларсон
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