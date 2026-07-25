Россиянам раскрыли три главные причины преждевременной смерти

Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания остаются основными причинами, сокращающими продолжительность жизни человека. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, на первом месте находятся болезни сердечно-сосудистой системы, которые лидируют как по числу пациентов, так и по уровню смертности. Следом идут онкологические заболевания, а третью позицию занимают болезни эндокринной системы.

Онищенко также подчеркнул, что любое заболевание оказывает влияние на организм. Даже обычный насморк способен ухудшить общее состояние здоровья, если своевременно не начать лечение.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы заболевания мозга могут занять первое место среди всех болезней человека. Развитие нейронаук становится одним из главных направлений современной медицины, поскольку многие состояния можно корректировать при раннем выявлении. До 45% таких заболеваний поддаются лечению или коррекции при своевременном обращении к специалистам.