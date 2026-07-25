В Индии мужчина прыгнул в камеру кремации вслед за телом бабушки

В Индии во время церемонии кремации едва не произошла трагедия. Мужчина попытался прыгнуть в камеру кремации вслед за телом своей бабушки.

Мужчина прыгнул в камеру кремации вслед за телом бабушки. Видео © Х / Pradeep Maikhuri

По данным News9, 30-летний внук не справился с эмоциями во время прощания с близким человеком и в порыве отчаяния попытался последовать за родственницей.

Присутствующие на церемонии успели остановить его и вытащить из камеры. Однако мужчина получил серьёзные ожоги и был доставлен в больницу.