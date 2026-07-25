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25 июля, 02:52

В Индии мужчина прыгнул в камеру кремации вслед за телом бабушки

В Индии во время церемонии кремации едва не произошла трагедия. Мужчина попытался прыгнуть в камеру кремации вслед за телом своей бабушки.

Мужчина прыгнул в камеру кремации вслед за телом бабушки. Видео © Х / Pradeep Maikhuri

По данным News9, 30-летний внук не справился с эмоциями во время прощания с близким человеком и в порыве отчаяния попытался последовать за родственницей.

Присутствующие на церемонии успели остановить его и вытащить из камеры. Однако мужчина получил серьёзные ожоги и был доставлен в больницу.

В Индии невеста вместе с любовником толкнула жениха со скалы
В Индии невеста вместе с любовником толкнула жениха со скалы

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш 12-летний школьник погиб после нападения крокодила на реке Гхагхара. Спустя почти пять часов поисков местные жители нашли тело ребёнка, которое оказалось частично растерзано хищником. Инцидент случился днём в округе Бахрайч, примерно в 45 километрах от административного центра района, когда мальчик помогал дяде высаживать рис на поле.

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Обложка © Х / News9

Артём Гапоненко
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