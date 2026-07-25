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Регион
25 июля, 04:03

Украинский военный рассказал об отказе офицеров ВСУ помочь раненым

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Попавший в плен украинский военнослужащий Илья Лурин сообщил об отношении командиров ВСУ к раненым. По его словам, начальство предложило сдаться российским войскам вместо оказания помощи. После этого связь с командованием полностью прекратилась.

«Даже до того, как нас взяли в плен, вышли просто из ниоткуда, сказали, продиктуйте номера рации. Чтобы, когда в плен попали, либо с нами что-то случится, нас легко отключить»,приводит слова солдата РИА «Новости».

Трое бойцов в группе получили ранения. Они плохо слышали и пытались дозвониться до своих, но в эфире стояла тишина. На прямые просьбы о поддержке последовал единственный ответ: командиры предложили добровольно перейти на сторону российских военных.

Лурин признался, что боялся плена. На учебных занятиях в ВСУ военнослужащих пугали рассказами о расстрелах и пытках в российском плену. Украинская пропаганда также уверяла солдат, что попасть в списки на обмен способны только медийные личности.

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Ранее другой пленный заместитель начальника украинской погранзаставы Владислав Богатырёв попал под обстрел со стороны своих сослуживцев. Это произошло во время эвакуации с позиций на Харьковском направлении. За подразделением прибыл автомобиль, но примерно через 500 метров машину атаковали.

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Лия Мурадьян
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