Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что Украина возвращает российских военнопленных выборочно, не забирая всех, кого Россия готова предоставить для обмена. По её словам, этот процесс подчинён принципу «кого возьмем, кого не возьмем».

«Многие на Украине это понимают, потому что зачастую передаешь список, а из него забирают не всех. Мы сейчас пытаемся эту ситуацию исправить», — пояснила Лантратова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС «Вести».

Омбудсмен подчеркнула, что уже сформированы списки украинских военнопленных, готовых к обмену с российской стороны, однако вопрос остаётся в том, сколько из них фактически примет Киев.

Ранее Лантратова раскрыла детали подготовки нового обмена пленными, который может включать как военнослужащих, так и гражданских. Она отметила, что Россия не удерживает мирных граждан Украины и не препятствует их возвращению домой через российскую границу. В качестве примера омбудсмен привела пожилого мужчину, который вышел с охотничьим ружьём во время обстрела своего дома, подчеркнув, что наличие оружия в такой ситуации не делает человека преступником. Лантратова уточнила, что с момента её назначения РФ вернула домой 550 военнослужащих.