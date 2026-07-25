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25 июля, 03:27

На 80-м году жизни скончался ветеран липецкой журналистики Николай Загнойко

Николай Загнойко. Обложка © ТАСС / Владимир Яцина

Николай Загнойко. Обложка © ТАСС / Владимир Яцина

Бывший собственный корреспондент ТАСС Николай Загнойко умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщило Липецкое отделение Союза журналистов России.

Загнойко с 1983 года работал корреспондентом ТАСС по Липецкой области. В 1997 году во время командировки в Чечню он попал в плен, а после освобождения был награжден медалью «За отвагу».

Помимо журналистики он занимал пост вице-губернатора Липецкой области и дважды был региональным уполномоченным по правам человека.

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Ранее умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов, ему было 67 лет. Широкую известность ему принесла мистификация «Ленин — гриб», созданная вместе с музыкантом Сергеем Курёхиным: в передаче «Пятое колесо» авторы с серьёзным видом уверяли, будто вождь употреблял галлюциногенные грибы и сам в итоге превратился в гриб.

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Артём Гапоненко
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