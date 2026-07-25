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25 июля, 02:56

Рыбак выловил из реки тело 30-летней модели в Таиланде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / petr tkachenko 83

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / petr tkachenko 83

В таиландской провинции Канчанабури рыбак выловил из реки тело 30-летней модели Суканьи Тавичоккамтон. Мужчина заметил плывущий по воде объект вечером 22 июля и сразу сообщил в полицию. Спасатели извлекли утонувшую, однако констатировать смерть пришлось на месте.

По данным полиции, накануне трагедии модель подвёз водитель такси. По его словам, она была в состоянии алкогольного опьянения и после выхода из машины начала искать что-то на земле. В одежде Тавичоккамтон нашли пакетик с белым порошком, при этом её сумка и мобильный телефон отсутствовали.

Следов насильственной смерти или видимых травм не обнаружено. Женщина была популярной в соцсетях и воспитывала сына. Правоохранители продолжают устанавливать точные обстоятельства трагедии.

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Ранее Life.ru писал, что на Урале нашли тело мужчины, пропавшего во время сплава по реке Исети. Турист, участвовавший в сплаве с четырьмя людьми, утонул в районе порога, его нашли спасатели и добровольцы. Следователи не обнаружили признаков криминальной смерти.

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Юния Ларсон
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