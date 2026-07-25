«Джей Ди — наш парень»: Трамп определился, кому передать эстафету в 2028 году
MS NOW: Трамп начал поддерживать Вэнса как преемника на выборах 2028 года
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс. Обложка © X / JD Vance
Президент США Дональд Трамп выбрал вице-президента Джей Ди Вэнса своим вероятным преемником на выборах 2028 года. О растущей поддержке политика внутри Белого дома сообщает MS NOW со ссылкой на источники в администрации.
До этого американский лидер рассматривал двух кандидатов — Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Ситуация изменилась после серии заметных выступлений вице-президента в крупных медиа, где тот активно защищал решения нынешней команды.
«Это превратилось в «Джей Ди — наш парень, мы должны помочь Джей Ди», — рассказал изданию высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.
Как утверждают журналисты, Трамп также неоднократно хвалил внешний вид и похудение своего заместителя. Сам Вэнс с юмором сравнил возможное соперничество с Рубио за статус политического наследника с телевизионным конкурсом «учеников Трампа».
При этом открытого конфликта между потенциальными претендентами пока нет. Вице-президент назвал главу Госдепа своим лучшим другом в администрации.
Дональд Трамп всё чаще видит в Джей Ди Вэнсе возможного преемника на выборах президента США. По данным Axios, позиции вице-президента укрепили активность в СМИ, успех книги и участие в согласовании американо-иранского меморандума.
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