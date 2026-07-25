Польша не хочет возвращать Украине вывезенные из Львовского музея картины
Rzeczpospolita: В Польше заявили права на вывезенные из Львовского музея картины
Обложка © Life.ru
Две картины из собрания Львовского исторического музея могут остаться в Польше из-за претензий наследников княжеского рода Любомирских. О судебном споре сообщила газета Rzeczpospolita.
Речь идёт о «Портрете Роксоланы» XVI века и «Портрете юноши» Алойзы Рейхана. Произведения временно вывезли из Украины для сохранности на время боевых действий, сейчас они представлены в музее Среднего Поморья в Слупске.
Адвокат наследников Анджея Любомирского Мацей Обрембский попросил окружной суд запретить передачу полотен Киеву до завершения разбирательства. Истцы утверждают, что экспонаты ранее принадлежали семейной коллекции и должны находиться на польской территории.
Во Львовском музее настаивают, что работы входят в государственный фонд Украины, а в соседнюю страну их отправили исключительно на время боевых действий.
Похожий конфликт возникал в 2024 году на выставке в Варшаве. Тогда украинская сторона успела досрочно вернуть спорные произведения во Львов, после чего суд отказался вводить ограничения.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Амстердаме на помойке обнаружили нашли похищенную нацистами картину эпохи Золотого века. По предварительным данным, написал её нидерландский художник Хендрик ван дер Бург.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.