Сигнал из такси вывел на новую жертву: В Омске поймали убийцу двух женщин

Судимого 29-летнего жителя Омска обвинили в убийстве сожительницы и женщины-таксиста. Подробности расследования сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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Днём 17 июля экстренные службы получили сигнал с тревожной кнопки, установленной в машине такси. Автомобиль обнаружили в поле после столкновения с деревьями. Рядом находился раненый мужчина, а неподалёку лежало тело 36-летней водительницы с многочисленными ножевыми ранениями.

Пассажира задержали на месте по подозрению в убийстве женщины. Во время дальнейшей проверки следователи предположили, что он может быть причастен к исчезновению своей 42-летней сожительницы. Её тело нашли в съёмной квартире на проспекте Космическом.

По версии следствия, мужчина смертельно ранил женщину ножом во время застолья из-за ревности. Спустя несколько дней он вызвал такси и напал на водительницу в дороге.

Фигуранта заключили под стражу. Правоохранители изъяли предполагаемое орудие преступления, назначили экспертизы и продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве будут судить 42-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве сожительницы из ревности. По версии следствия, во время ссоры он несколько раз ударил женщину ножом, после чего её тело нашли в квартире. Сейчас фигурант арестован.