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25 июля, 06:58

«Знаешь, как зовут четвертьфунтовый?» Вдова мобилизованного принесла бойцам ВСУ бургер с бомбой

В Чернигове вдова мобилизованного угостила сотрудников ТЦК бургером с бомбой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Женщина попыталась передать военнослужащим на блокпосту в Чернигове самодельное взрывное устройство, спрятанное среди еды. О задержании подозреваемой сообщили региональная полиция и СБУ.

Вдова мобилизованного подъехала к сотрудникам ТЦК и выразила желание «поблагодарить» военных, оставив несколько пакетов из ресторана быстрого питания. После её отъезда содержимое перенесли на безопасное расстояние и проверили.

В одном из бургеров обнаружили замаскированную взрывчатку. Подозреваемую разыскали и задержали. Следователи проводят необходимые действия и решают вопрос о предъявлении обвинения.

В Кривом Роге ТЦК перевернули туалет, чтобы «вытрясти» из него призывника
В Кривом Роге ТЦК перевернули туалет, чтобы «вытрясти» из него призывника

Ранее Life.ru рассказывал, как в Харькове полуголый мужчина с тесаком отбивался от сотрудников ТЦК. Инцидент произошёл во время попытки мобилизовать харьковчанина, но тот был настолько убедителен, что в итоге микроавтобус украинских военкомов уехал без него.

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Владимир Озеров
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