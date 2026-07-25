«Знаешь, как зовут четвертьфунтовый?» Вдова мобилизованного принесла бойцам ВСУ бургер с бомбой

Женщина попыталась передать военнослужащим на блокпосту в Чернигове самодельное взрывное устройство, спрятанное среди еды. О задержании подозреваемой сообщили региональная полиция и СБУ.

Вдова мобилизованного подъехала к сотрудникам ТЦК и выразила желание «поблагодарить» военных, оставив несколько пакетов из ресторана быстрого питания. После её отъезда содержимое перенесли на безопасное расстояние и проверили.

В одном из бургеров обнаружили замаскированную взрывчатку. Подозреваемую разыскали и задержали. Следователи проводят необходимые действия и решают вопрос о предъявлении обвинения.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Харькове полуголый мужчина с тесаком отбивался от сотрудников ТЦК. Инцидент произошёл во время попытки мобилизовать харьковчанина, но тот был настолько убедителен, что в итоге микроавтобус украинских военкомов уехал без него.