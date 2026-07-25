Суд США арестовал элитные апартаменты Игоря Крутого в Майами

Американский суд наложил арест на апартаменты композитора Игоря Крутого, расположенные в Майами. Причиной стали обвинения в мошенничестве, выдвинутые наследниками миллиардера Олега Бурлакова, пишет Mash.

Речь идёт о жилплощади в 450 квадратных метров на частном острове, куда можно попасть только паромом или вертолётом. Музыкант приобрёл эту резиденцию за 7,5 миллиона долларов, а сейчас её рыночная стоимость оценивается почти в 14 миллионов.

Район считается одним из самых престижных, среди соседей числятся Джефф Безос, Иванка Трамп и Джаред Кушнер. Годовое содержание объекта обходится примерно в 140 тысяч долларов. В полукилометре от него находится ещё одна квартира семьи, записанная на Ольгу Крутую и её трастовый фонд, ценой около 30 миллионов.

История тяжбы уходит корнями в 2017 год. Тогда Бурлаков намеревался приобрести недвижимость через доверительный фонд для своих детей, но в 2021-м скончался от коронавируса, и сделка не завершилась. Позднее сестра и дочери покойного заявили, что средства были переданы, однако право собственности семья Крутого так и не оформила.

Осенью 2025 года суд запретил любые операции по отчуждению квартиры. Её нельзя продать, подарить или переоформить, однако местные законы разрешают сдачу внаём. После ареста объект выставили за 65 тысяч долларов в месяц, затем ставку снизили до 50 тысяч, а в мае 2026-го арендатора всё же нашли.

Разбирательство временно заморожено до урегулирования вопросов с наследством Бурлакова в Великобритании, Монако и Латвии. Представители семьи композитора не смогли предоставить комментарий, хотя ранее утверждали, что резиденция им уже не принадлежит. При этом в судебных материалах Игорь и Ольга Крутые по-прежнему фигурируют как ответчики.

При этом на днях стало известно, что Светлана Крутая, 92-летняя мать композитора, приобрела трёхкомнатные апартаменты в Майами за символическую цену в сто долларов. Оформлением документов занималась 66-летняя сестра музыканта Алла Баратта, соглашение подписали сразу после дня рождения пожилой родственницы. Как утверждается, сделка с минимальной стоимостью потребовалась для оптимизации налоговых отчислений.