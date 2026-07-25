Суд возобновил производство по уголовному делу Лерчек

Гагаринский районный суд Москвы возобновил производство по делу блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

Согласно опубликованным данным, судебное заседание назначено на 30 июля. Постановления о возобновлении производства и назначении даты слушания были подписаны 24 июля.