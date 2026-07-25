Суд возобновил производство по уголовному делу Лерчек
Блогер и предпринимательница Лерчек. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
Гагаринский районный суд Москвы возобновил производство по делу блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.
Согласно опубликованным данным, судебное заседание назначено на 30 июля. Постановления о возобновлении производства и назначении даты слушания были подписаны 24 июля.
Напомним, рассмотрение дела было приостановлено после того, как в феврале 2026 года у Чекалиной диагностировали рак желудка четвёртой стадии. Заболевание выявили вскоре после рождения её четвёртого ребёнка. В марте суд выделил дело о выводе денежных средств за рубеж в отдельное производство, приостановил его до выздоровления обвиняемой и смягчил ей меру пресечения, заменив домашний арест запретом определённых действий. После того, как Лерчек отправилась в Санкт-Петербург, прокуратура просит вновь отправить блогершу под домашний арест.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.