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25 июля, 08:17

Актёр сериала «Ликвидация» Юрий Лопарёв перед смертью похоронил жену и сына

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Перед смертью актёр Юрий Лопарёв, сыгравший в сериалах «След» и «Ликвидация», пережил две тяжёлые утраты — похоронил супругу и сына. Сам артист скончался от онкологического заболевания в возрасте 73 лет.

Жена артиста умерла в 2008 году после продолжительной болезни. Позднее Лопарёв потерял и наследника: молодой человек сумел справиться с наркотической зависимостью, однако её последствия серьёзно подорвали его здоровье, пишет АиФ.

Кинематографу Юрий Дмитриевич отдал почти всю жизнь. Впервые он появился на экране ещё шестилетним ребёнком — в 1959 году сыграл небольшой эпизод в военной драме «Жажда», хотя его имя не попало в титры.

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Напомним, что актёр Юрий Лопарёв умер в 73 года после продолжительной борьбы с онкологией. Коллега Юрий Гумиров рассказал, что артист скрывал болезнь и незадолго до смерти уже не смог посетить спектакль из-за плохого самочувствия.

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Владимир Озеров
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