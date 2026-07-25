В Стамбуле автобус врезался в столб после ДТП, пострадали 30 человек

В стамбульском районе Эюпсултан пассажирский автобус столкнулся с легковой машиной, после чего въехал в стоб, пострадали 30 человек. О происшествии проинформировал телеканал TRT Haber.

Инцидент случился на улице Яведуд в квартале Нишанджа. Удар пришёлся на опору с дорожным указателем, куда общественный транспорт отбросило после контакта с автомобилем. На вызов оперативно прибыли наряды полиции, расчёты пожарных и бригады медиков.

Глава Управления здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Эмре Гюнер уточнил, что всем пострадавшим оказали первую помощь прямо на месте. Затем раненых развезли на санитарных машинах в ближайшие клиники. Состояние двоих госпитализированных врачи оценивают как тяжёлое.

Вчера в Могилёвской области Белоруссии военный грузопассажирский автомобиль МАЗ опрокинулся в кювет, в результате чего погибли два человека, ещё четырнадцать получили травмы. Авария случилась утром на 12-м километре трассы Осиповичи — Барановичи. По предварительной версии Следственного комитета, водитель двигался по главной дороге и потерял контроль над машиной при выполнении поворота, после чего тяжёлая техника по инерции перевернулась.