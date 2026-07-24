Грузовик с военными перевернулся в Белоруссии: 2 погибли, 14 пострадали

ДТП с военным грузовиком унесло жизни двух человек на Могилёвщине. Ещё 14 пассажиров пострадали, сообщают СК и МВД Белоруссии.

Видео © МВД Белоруссии

«Сегодня утром на 12-м километре автодороги «Осиповичи-Барановичи» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузопассажирского военного автомобиля MAZ. По предварительной информации, водитель во время движения по главной дороге при повороте потерял управление транспортным средством. По инерции произошло опрокидывание автомобиля в кювет», — уточнили в СК.

Фото © МВД Белоруссии

В результате грузовик перевернулся вверх колёсами. Находившиеся в кузове 21 и 26-летний пассажиры погибли на месте, ещё 14 пострадавших были доставлены в больницу. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.464 «Нарушение правил вождения или эксплуатации транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», на место прибыл временно исполняющий обязанности по должности начальника ГУГАИ МВД Андрей Гаркуша.

Ранее в Зеленодольске на улице Волжской шесть человек погибли при аварии. По предварительным данным, в аварию попал автомобиль «Шевроле Ланос». На место ДТП прибыл Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев. Возбуждено уголовное дело.