Пожар вспыхнул на Тюменском НПЗ после падения БПЛА

Дрон ВСУ атаковал Тюменский нефтеперерабатывающий завод, на территории НПЗ вспыхнул пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб. Держу ситуацию на личном контроле», — написал чиновник в своём канале в «Максе».

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины совершили налёт беспилотниками на Омский нефтеперерабатывающий завод. Как заявил губернатор Виталий Хоценко, большую часть летевших БПЛА нейтрализовали средства противовоздушной обороны. Обошлось без погибших и пострадавших.