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25 июля, 08:37

Китайцы представили робопса на колёсах: он таскает 180 кг, носится по горам и крутит сальтухи

Unitree представила колёсного робопса AS2-W с грузоподъёмностью 180 кг

Обложка © Unitree

Обложка © Unitree

Китайская компания Unitree, входящая в число глобальных лидеров роботостроения, презентовала очередную разработку — робопса AS2-W. Новинка получила колёсное шасси.

Робопёс AS2-W показывает чудеса ловкости. Видео © Unitree

Такая конструкция обеспечила аппарату повышенную скорость и устойчивость. Механизм способен разгоняться до тридцати километров в час и не теряет ходовых качеств на горных уклонах. Судя по видео, этот робопёс — тот ещё акробат: он умеет танцевать, делать стойку на двух лапах, сальто и бегать по воде.

Помимо динамики, производитель сделал упор на силовые характеристики. Робот может транспортировать на себе груз массой до ста восьмидесяти килограммов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что школы на севере штата Нью-Йорк станут первыми в Соединённых Штатах, где уроки начнёт вести человекоподобный робот — гуманоид по имени Салли. Внешне устройство напоминает живого преподавателя: у него каштановые волосы и латексная кожа, аппарат способен жестикулировать руками, однако ноги остаются статичными, поэтому передвигаться по аудитории он не будет. С сентября Салли начнёт обучать одиннадцати- и двенадцатиклассников программированию, основам робототехники и искусственному интеллекту.

Актуальные материалы о развитии робототехники, нейросетей и кибербезопасности — в разделе «Технологии» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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