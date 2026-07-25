Китайцы представили робопса на колёсах: он таскает 180 кг, носится по горам и крутит сальтухи

Китайская компания Unitree, входящая в число глобальных лидеров роботостроения, презентовала очередную разработку — робопса AS2-W. Новинка получила колёсное шасси.

Робопёс AS2-W показывает чудеса ловкости. Видео © Unitree

Такая конструкция обеспечила аппарату повышенную скорость и устойчивость. Механизм способен разгоняться до тридцати километров в час и не теряет ходовых качеств на горных уклонах. Судя по видео, этот робопёс — тот ещё акробат: он умеет танцевать, делать стойку на двух лапах, сальто и бегать по воде.

Помимо динамики, производитель сделал упор на силовые характеристики. Робот может транспортировать на себе груз массой до ста восьмидесяти килограммов.

Ранее Life.ru рассказывал, что школы на севере штата Нью-Йорк станут первыми в Соединённых Штатах, где уроки начнёт вести человекоподобный робот — гуманоид по имени Салли. Внешне устройство напоминает живого преподавателя: у него каштановые волосы и латексная кожа, аппарат способен жестикулировать руками, однако ноги остаются статичными, поэтому передвигаться по аудитории он не будет. С сентября Салли начнёт обучать одиннадцати- и двенадцатиклассников программированию, основам робототехники и искусственному интеллекту.