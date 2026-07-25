Очереди на АЗС существенно уменьшились в 45 регионах России

Очереди на автозаправках начали уменьшаться в 45 регионах России. Об этом сообщают местные власти.

Полностью нормализовалась ситуация в Орловской области, Приморье, Омской области и ряде регионов Северо-Запада. Заметно меньше машин стало у АЗС в Курской, Липецкой, Ярославской, Самарской, Кировской областях, Башкирии, Пермском крае и Новосибирской области.

Наиболее спокойная обстановка сложилась в Карелии, Коми, Калининградской, Новгородской и Псковской областях. В Санкт-Петербурге очереди почти исчезли, а в Мурманской области повышенный спрос не привёл к скоплению автомобилей.

При этом проблемы сохраняются в отдельных районах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Долгое ожидание по-прежнему фиксируют в Томской области, Красноярском и Алтайском краях, Туве, Якутии, на Камчатке и в Забайкалье.

На юге страны ситуация также постепенно выравнивается. В Краснодарском крае после увеличения поставок отменили электронную запись на заправки, а в Астраханской области пока продолжает действовать система «чёт-нечёт». Очереди сохраняются в Крыму, Севастополе, Чечне и Кабардино-Балкарии.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский топливный рынок постепенно стабилизируется, а в регионах сокращаются очереди и снимаются ограничения на работу АЗС. Этому помогли временный запрет на экспорт нефтепродуктов, дополнительные поставки, рост внутреннего производства и перенос ремонтов на НПЗ.