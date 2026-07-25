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25 июля, 09:05

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuri-D3

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuri-D3

В Ростове-на-Дону по итогам внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям введён режим ЧС. Такое решение принял мэр города Александр Скрябин, заслушав доклад начальника управления по делам ГО и ЧС Артура Азарянского.

Ограничения затронули границы Советского и Железнодорожного районов. Именно там зафиксировали ущерб в результате падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов.

По данным городских властей, осколками незначительно повреждены два многоквартирных здания, пара частных домов, строящиеся высотки, коммерческие организации и склады. Кроме того, пострадали 19 машин регионального оператора, занятого вывозом твёрдых бытовых отходов.

Все очаги возгорания, спровоцированные налётом, удалось оперативно потушить. В зоне происшествия развернут оперативный штаб, начали работу комиссии по оценке нанесённого урона.

Сотрудники коммунальных служб получили задачу помочь жильцам в возобновлении подачи ресурсов. Также специалисты приступили к расчистке прилегающих территорий. Параллельно организован подворовый обход для фиксации повреждений и приёма заявлений на материальную помощь.

Глава администрации подтвердил, что в ходе атаки есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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Также сегодня соревнования по лёгкой атлетике в рамках чемпионата России в Екатеринбурге экстренно прервали после атаки дронов на город. Диктор стадиона обратился к присутствующим с требованием незамедлительно покинуть открытые сектора и перейти в укрытия под трибунами. Спортсмены, наставники, судейский корпус и зрители выполнили указание, переместившись в безопасную зону.

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Юрий Лысенко
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