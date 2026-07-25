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25 июля, 09:18

В Ростовской области открыли горячую линию для пострадавших от атаки дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав жителей Ростовской области, пострадавших в результате воздушной атаки. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Для оперативного приёма обращений и оказания правовой поддержки организована специальная телефонная линия. Граждане могут обращаться по номеру 8-863-210-55-99.

В ведомстве подчеркнули, что налажено взаимодействие со всеми структурами, ответственными за предоставление помощи. Территориальные прокуроры лично отслеживают обстановку на подведомственных участках.

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки беспилотников
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки беспилотников

Напомним, минувшей ночью Ростовская область пережила массированный воздушный удар. Губернатор Юрий Слюсарь доложил, что система ПВО вела работу сразу в нескольких районах, уничтожая беспилотные аппараты и ракеты. В донской столице последствия затронули Советский и Железнодорожный районы, где падение фрагментов привело к незначительным повреждениям двух многоквартирных домов, двух частных строений, возводящихся высоток, коммерческих и складских объектов. Все очаги возгорания, вызванные атакой, ликвидированы.

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Юрий Лысенко
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