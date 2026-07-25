В Ростовской области открыли горячую линию для пострадавших от атаки дронов ВСУ

Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав жителей Ростовской области, пострадавших в результате воздушной атаки. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Для оперативного приёма обращений и оказания правовой поддержки организована специальная телефонная линия. Граждане могут обращаться по номеру 8-863-210-55-99.

В ведомстве подчеркнули, что налажено взаимодействие со всеми структурами, ответственными за предоставление помощи. Территориальные прокуроры лично отслеживают обстановку на подведомственных участках.

Напомним, минувшей ночью Ростовская область пережила массированный воздушный удар. Губернатор Юрий Слюсарь доложил, что система ПВО вела работу сразу в нескольких районах, уничтожая беспилотные аппараты и ракеты. В донской столице последствия затронули Советский и Железнодорожный районы, где падение фрагментов привело к незначительным повреждениям двух многоквартирных домов, двух частных строений, возводящихся высоток, коммерческих и складских объектов. Все очаги возгорания, вызванные атакой, ликвидированы.