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25 июля, 09:27

Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Силы Черноморского флота ликвидировали украинский безэкипажный катер. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России.

Цель была обнаружена и поражена в акватории Чёрного моря. Угроза со стороны беспилотного плавсредства устранена.

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Ранее стало известно, что в Полтавской области на северо-востоке Украины в результате атаки беспилотников повреждения получили четыре автозаправки. Все пострадавшие объекты располагаются на территории Полтавского района.

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Юрий Лысенко
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