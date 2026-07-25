Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

Силы Черноморского флота ликвидировали украинский безэкипажный катер. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России.

Цель была обнаружена и поражена в акватории Чёрного моря. Угроза со стороны беспилотного плавсредства устранена.

Ранее стало известно, что в Полтавской области на северо-востоке Украины в результате атаки беспилотников повреждения получили четыре автозаправки. Все пострадавшие объекты располагаются на территории Полтавского района.