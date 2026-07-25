Британские ВМС заявили об инциденте с танкером и военными в Оманском заливе

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании оповестил о происшествии с участием танкера и военных в Оманском заливе. Об этом говорится в официальном сообщении UKMTO.

По данным британской стороны, в инциденте фигурируют вооружённые силы, но какой стране они принадлежат, не раскрывается. Подробности контакта с судном пока не раскрываются.

Мониторинговый центр уже разослал предупреждение экипажам всех кораблей, находящихся поблизости от места событий. Морякам рекомендовано проявлять бдительность и незамедлительно сообщать о любой подозрительной активности в указанном районе.

На днях государственная телерадиокомпания Ирана сообщила, что нефтяной танкер республики прорвал морскую блокаду, установленную Соединёнными Штатами, и проследовал в Оманский залив. Успешный проход судна зафиксировали вскоре после очередного обострения конфликта между США и Ираном.