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25 июля, 09:39

Британские ВМС заявили об инциденте с танкером и военными в Оманском заливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании оповестил о происшествии с участием танкера и военных в Оманском заливе. Об этом говорится в официальном сообщении UKMTO.

По данным британской стороны, в инциденте фигурируют вооружённые силы, но какой стране они принадлежат, не раскрывается. Подробности контакта с судном пока не раскрываются.

Мониторинговый центр уже разослал предупреждение экипажам всех кораблей, находящихся поблизости от места событий. Морякам рекомендовано проявлять бдительность и незамедлительно сообщать о любой подозрительной активности в указанном районе.

США ударили по танкеру в Оманском заливе, заподозрив его в перевозке газа из Ирана
США ударили по танкеру в Оманском заливе, заподозрив его в перевозке газа из Ирана

На днях государственная телерадиокомпания Ирана сообщила, что нефтяной танкер республики прорвал морскую блокаду, установленную Соединёнными Штатами, и проследовал в Оманский залив. Успешный проход судна зафиксировали вскоре после очередного обострения конфликта между США и Ираном.

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Юрий Лысенко
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