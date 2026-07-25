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Регион
25 июля, 09:54

Жога назвал атаку на Тюменский НПЗ в день 440-летия города пропагандистской

Артём Жога. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Артём Жога. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога заявил, что атака беспилотника на Тюменский НПЗ в день 440-летия Тюмени носит пропагандистский характер. Об этом он написал в «Максе».

«ВСУ продолжили попытки нанести удар по регионам Уральского федерального округа. Вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Атака носит пропагандистский характер, ведь сегодня Тюмень отмечает своё 440-летие», — отметил полпред.

Жога подчеркнул, что все ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности и принимают меры для обеспечения безопасности населения. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что вражеский беспилотник упал на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего произошло возгорание, и на месте уже работают экстренные службы. Чиновник заявил, что держит ситуацию под личным контролем. Информация о последствиях атаки и масштабах пожара уточняется.

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Анастасия Никонорова
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