Жога назвал атаку на Тюменский НПЗ в день 440-летия города пропагандистской

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога заявил, что атака беспилотника на Тюменский НПЗ в день 440-летия Тюмени носит пропагандистский характер. Об этом он написал в «Максе».

«ВСУ продолжили попытки нанести удар по регионам Уральского федерального округа. Вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Атака носит пропагандистский характер, ведь сегодня Тюмень отмечает своё 440-летие», — отметил полпред.

Жога подчеркнул, что все ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности и принимают меры для обеспечения безопасности населения. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что вражеский беспилотник упал на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего произошло возгорание, и на месте уже работают экстренные службы. Чиновник заявил, что держит ситуацию под личным контролем. Информация о последствиях атаки и масштабах пожара уточняется.