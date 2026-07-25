Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 10:02

В Краснодаре ликвидировали пожар на складе после падения обломков БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Краснодаре ликвидирован пожар на территории складского комплекса, возникший из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата в ночь на 22 июля. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

К тушению привлекались 125 человек и 39 единиц техники, включая два пожарных поезда и вертолёт Ми-8. Информация о пострадавших и размере ущерба не приводится. Причины падения обломков устанавливаются.

Работа аэропорта Сочи временно ограничена
Работа аэропорта Сочи временно ограничена

Напомним, ВСУ нанесли удары беспилотниками по логистическим объектам в Краснодаре и Невинномысске, вызвав сильные пожары и эвакуацию всего персонала. В результате атак в Краснодаре пострадали десять человек, один из которых позже скончался, а в Невинномысске ранения получили пять человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar