В Краснодаре ликвидировали пожар на складе после падения обломков БПЛА

В Краснодаре ликвидирован пожар на территории складского комплекса, возникший из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата в ночь на 22 июля. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

К тушению привлекались 125 человек и 39 единиц техники, включая два пожарных поезда и вертолёт Ми-8. Информация о пострадавших и размере ущерба не приводится. Причины падения обломков устанавливаются.

Напомним, ВСУ нанесли удары беспилотниками по логистическим объектам в Краснодаре и Невинномысске, вызвав сильные пожары и эвакуацию всего персонала. В результате атак в Краснодаре пострадали десять человек, один из которых позже скончался, а в Невинномысске ранения получили пять человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта.