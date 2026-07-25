«Жаль, Усама Бен Ладен не дожил»: Захарова удивилась желанию Крозетто взять Фёдорова советником

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на желание министра обороны Италии Гуидо Крозетто назначить своим советником бывшего главу украинского МО Михаила Фёдорова. Дипломат удивлена, как кандидата на эту должность не нашлось в самой республике.

«Никого приличного в самой Италии не нашлось, чтобы советовать? Жаль, Усама Бен Ладен не дожил — прекрасный был бы советник в правительстве Италии», — сказал он.

Напомним, по словам Гуидо Крозетто, на следующий день после увольнения Фёдорова он позвонил ему с предложением должности советника. Глава итальянского оборонного ведомства признался, что тот воспринял это как знак уважения.