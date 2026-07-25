Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 10:18

В Батуми микроавтобус с белорусами попал в ДТП, двое погибли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karol Serewis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karol Serewis

В Батуми произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором, предположительно, находились граждане Беларуси. Два человека погибли, семь получили травмы, передаёт агентство БелТА.

Авария случилась сегодня утром на улице Горгиладзе — микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. По имеющейся информации, пострадавшие доставлены в различные клиники Батуми. Ведётся расследование по факту нарушения правил дорожного движения. В МИД Беларуси заявили, что проверяют появившуюся в СМИ информацию. Обстоятельства и личности погибших и пострадавших уточняются.

Грузовик с военными перевернулся в Белоруссии: 2 погибли, 14 пострадали
Грузовик с военными перевернулся в Белоруссии: 2 погибли, 14 пострадали

Ранее в стамбульском районе Эюпсултан пассажирский автобус столкнулся с легковушкой и врезался в опору с дорожным знаком, в результате чего пострадали 30 человек. На место происшествия прибыли полиция, пожарные и медики, а глава управления здравоохранения Стамбула Абдуллах Эмре Гюнер уточнил, что всем раненым оказали помощь на месте, после чего их доставили в больницы.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Грузия
  • Белоруссия
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar