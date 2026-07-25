В Батуми микроавтобус с белорусами попал в ДТП, двое погибли

В Батуми произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором, предположительно, находились граждане Беларуси. Два человека погибли, семь получили травмы, передаёт агентство БелТА.

Авария случилась сегодня утром на улице Горгиладзе — микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. По имеющейся информации, пострадавшие доставлены в различные клиники Батуми. Ведётся расследование по факту нарушения правил дорожного движения. В МИД Беларуси заявили, что проверяют появившуюся в СМИ информацию. Обстоятельства и личности погибших и пострадавших уточняются.

Ранее в стамбульском районе Эюпсултан пассажирский автобус столкнулся с легковушкой и врезался в опору с дорожным знаком, в результате чего пострадали 30 человек. На место происшествия прибыли полиция, пожарные и медики, а глава управления здравоохранения Стамбула Абдуллах Эмре Гюнер уточнил, что всем раненым оказали помощь на месте, после чего их доставили в больницы.