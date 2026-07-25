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25 июля, 10:31

«Взорвём дом»: Агент СБУ из «Дайвинчика» заставлял ребёнка совершить диверсию в Москве

Агент СБУ из «Дайвинчика» угрожал ребёнку за отказ снять военный объект в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Pereiras

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Pereiras

В Москве 12-летний школьник столкнулся с попыткой вербовки через соцсети, когда украинские провокаторы угрожали взорвать его дом, если он откажется снимать военные объекты. О ситуации сообщила глава ЛБИ Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.

Мальчик познакомился с людьми в одном из популярных мессенджеров. Сначала диалог в «Дайвинчике» казался безобидным, но затем собеседники перешли к угрозам. Они требовали, чтобы ребёнок выполнял их поручения, запугивая расправой над семьёй. Однако школьник поделился случившимся с близкими, которые обратились в полицию.

Как отметила Мизулина, злоумышленники цинично манипулируют детьми, играя на страхе и неопытности. Она призвала родителей и самих подростков быть бдительными: не вступать в диалоги с подозрительными личностями в интернете, ничего не выполнять по их указке и обязательно сообщать обо всём взрослым.

«Что под машиной?» ФСБ показала видео задержания москвички после закладки бомбы
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Ранее Life.ru рассказывал, что украинские кураторы активно вербуют российских подростков через многоступенчатые схемы — от съёмки машин и госномеров до поджогов релейных шкафов. Сначала предлагают лёгкий заработок, затем поручают фотографировать инфраструктуру, а после запугивают звонком «из ФСБ» и в итоге подталкивают к диверсиям.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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