«Взорвём дом»: Агент СБУ из «Дайвинчика» заставлял ребёнка совершить диверсию в Москве

В Москве 12-летний школьник столкнулся с попыткой вербовки через соцсети, когда украинские провокаторы угрожали взорвать его дом, если он откажется снимать военные объекты. О ситуации сообщила глава ЛБИ Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.

Мальчик познакомился с людьми в одном из популярных мессенджеров. Сначала диалог в «Дайвинчике» казался безобидным, но затем собеседники перешли к угрозам. Они требовали, чтобы ребёнок выполнял их поручения, запугивая расправой над семьёй. Однако школьник поделился случившимся с близкими, которые обратились в полицию.

Как отметила Мизулина, злоумышленники цинично манипулируют детьми, играя на страхе и неопытности. Она призвала родителей и самих подростков быть бдительными: не вступать в диалоги с подозрительными личностями в интернете, ничего не выполнять по их указке и обязательно сообщать обо всём взрослым.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские кураторы активно вербуют российских подростков через многоступенчатые схемы — от съёмки машин и госномеров до поджогов релейных шкафов. Сначала предлагают лёгкий заработок, затем поручают фотографировать инфраструктуру, а после запугивают звонком «из ФСБ» и в итоге подталкивают к диверсиям.