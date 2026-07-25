Задержан блогер, едва не утопивший детей дрифтом на катере в Калининграде

Московский блогер, который во время дрифта на катере едва не утопил детей в Калининграде, задержан в аэропорту Шереметьево. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошёл 29 июня. Блогер, катая подруг, специально поднял волну рядом с байдарками, на которых занимались воспитанники детской спортивной школы. После опасных манёвров один из подростков оказался в воде. Мужчина скрылся с места происшествия, но позже его местонахождение установили.

Мама пострадавшего мальчика обратилась на личный приём к руководителю Западного МСУТ СК РФ с заявлением о привлечении нарушителя к ответственности. Блогеру грозит уголовное преследование. Следствие продолжается.

Напомним, в Калининграде блогер Данила на арендованном катере устроил дрифт на реке Преголя, подняв волну рядом с байдарками детской спортшколы, в результате чего одна лодка с детьми 10–12 лет перевернулась, а затем скрылся с места происшествия. В спортшколе отметили, что подобные инциденты с катерами и гидроциклами случаются регулярно, а видео вызвало возмущение в соцсетях. Госинспекция по маломерным судам заинтересовалась происшествием, и общественность требует наказать нарушителя, у которого не было прав на управление судном.