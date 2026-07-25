Самолёт ВС США подал сигнал бедствия и развернулся по пути на Ближний Восток

Американский военно-транспортный самолёт Boeing C-17A Globemaster III, который направлялся с немецкой базы Рамштайн на Ближний Восток, был вынужден развернуться из-за неполадок с радиосвязью. Об этом ТАСС рассказал источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«Во время полёта сообщил о проблемах с радиосвязью и развернулся обратно», — сказал инсайдер.

Источник не стал уточнять, вернётся ли самолёт на прежнюю базу или сядет на одном из аэродромов стран НАТО. Известно лишь, что борт выпустили ещё в 1997 году, и к настоящему времени он эксплуатируется уже 29 лет.

А ранее сообщалось, что американский военный самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Дрездена из-за технических проблем на борту. Как отмечалось, инцидент произошёл ещё 9 июня и обошёлся без жертв, а речь шла о самолёте «Cessna», который используется вооружёнными силами США для подготовки пилотов, транспортировки грузов и выполнения разведывательных задач.