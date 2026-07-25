Захарова назвала МУС квазиюридической структурой после отставки прокурора Хана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Международный уголовный суд квазиюридической структурой, которая подрывает представления о законности. Такую оценку она дала РИА Новости, комментируя отставку главного прокурора МУС Карима Хана.

Захарова отметила, что не видит смысла углубляться в подробности скандала вокруг Хана. При этом она сочла необходимым акцентировать внимание на более широкой проблеме — девальвации юридических норм на международной арене.

«Но вот про то, что в мире появилась квазиюридическая структура, которая одним своим существованием уничтожает представления о законности и порядке, говорить надо», — добавила дипломат.

Накануне стало известно, что специальная сессия Ассамблеи стран-участниц Римского статута в Нью-Йорке проголосовала за немедленное отстранение прокурора МУС Карима Хана. За увольнение высказались 82 из 125 государств. Поводом послужили обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинули ещё в октябре 2024 года, после чего фигурант ушёл в административный отпуск. Позднее, в августе, появилась информация о новой жалобе от женщины, проходившей стажировку в его офисе в 2009 году. В июне 2026-го дисциплинарное производство передали надзорному органу, который и инициировал созыв сессии. Дальнейшее развитие событий, включая возможное уголовное преследование, будет зависеть от итогов расследования.