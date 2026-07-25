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25 июля, 11:38

Водитель умер за рулём: В Нижнем Новгороде автобус протаранил остановку

В Нижнем Новгороде водитель пассажирского автобуса скончался во время рейса

Обложка © «Макс» / ГУ МВД России по Нижегородской области

Обложка © «Макс» / ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде во время рейса скончался 57-летний водитель пассажирского автобуса. Транспортное средство, оставшись без шофёра, врезалось в остановку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Последствия ДТП. Фото © Макс / ГУ МВД России по Нижегородской области

Последствия ДТП. Фото © Макс / ГУ МВД России по Нижегородской области

Инцидент произошел днём 25 июля на улице Ванеева у остановки «Республиканская». Автобус протаранил остановку, разломав её на куски.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства трагедии и выясняют, не пострадали ли пешеходы или пассажиры.

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Владимир Озеров
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