Водитель умер за рулём: В Нижнем Новгороде автобус протаранил остановку
В Нижнем Новгороде водитель пассажирского автобуса скончался во время рейса
Обложка © «Макс» / ГУ МВД России по Нижегородской области
В Нижнем Новгороде во время рейса скончался 57-летний водитель пассажирского автобуса. Транспортное средство, оставшись без шофёра, врезалось в остановку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Последствия ДТП. Фото © Макс / ГУ МВД России по Нижегородской области
Инцидент произошел днём 25 июля на улице Ванеева у остановки «Республиканская». Автобус протаранил остановку, разломав её на куски.
В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства трагедии и выясняют, не пострадали ли пешеходы или пассажиры.
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