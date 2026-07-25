В Тюмени отменили салют в честь Дня города после угрозы БПЛА

В Тюмени отменили праздничный салют в честь Дня города. Об этом сообщил мэр Максим Афанасьев после отмены угрозы БПЛА.

«Принято решение о возобновлении работы всех праздничных площадок. Однако обращаем ваше внимание, что запланированный праздничный фейерверк сегодня проводиться не будет», — заявил мэр.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о падении дрона на территории местного НПЗ. В результате произошло возгорание, на месте работают экстренные службы. Чиновник отметил, что ситуация находится под его личным контролем. Данные о последствиях и площади пожара уточняются.