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25 июля, 11:50

В Тюмени отменили салют в честь Дня города после угрозы БПЛА

Обложка © Wikipedia / Kippo72

Обложка © Wikipedia / Kippo72

В Тюмени отменили праздничный салют в честь Дня города. Об этом сообщил мэр Максим Афанасьев после отмены угрозы БПЛА.

«Принято решение о возобновлении работы всех праздничных площадок. Однако обращаем ваше внимание, что запланированный праздничный фейерверк сегодня проводиться не будет», — заявил мэр.

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Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о падении дрона на территории местного НПЗ. В результате произошло возгорание, на месте работают экстренные службы. Чиновник отметил, что ситуация находится под его личным контролем. Данные о последствиях и площади пожара уточняются.

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Александра Мышляева
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