Новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый развязал кровавую жатву, нанеся удар по туристическим базам в Кирилловке. Такое мнение высказал военный эксперт Виталий Киселёв в беседе с ТАСС.

По его оценке, атака на гражданские объекты в Запорожской области носит околоритуальный характер. Киселёв полагает, что подобными действиями Драпатый демонстрирует лояльность западным кураторам, пытаясь встать в один ряд с ними.

Ранее о ночном обстреле баз отдыха проинформировал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Удар пришёлся на субботнюю ночь. По последним данным, пострадали четырнадцать человек, трое из которых — несовершеннолетние. Подтверждена гибель восьми гражданских лиц, включая двоих детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.