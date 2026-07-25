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25 июля, 11:58

Ритуал для Брюсселя: Эксперт объяснил, зачем Драпатый приказал ударить по базе отдыха в Кирилловке

Эксперт Киселёв: Драпатый приступил к кровавой жатве в ВСУ

Обложка © Пресс-служба Михаила Драпатого

Обложка © Пресс-служба Михаила Драпатого

Новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый развязал кровавую жатву, нанеся удар по туристическим базам в Кирилловке. Такое мнение высказал военный эксперт Виталий Киселёв в беседе с ТАСС.

По его оценке, атака на гражданские объекты в Запорожской области носит околоритуальный характер. Киселёв полагает, что подобными действиями Драпатый демонстрирует лояльность западным кураторам, пытаясь встать в один ряд с ними.

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Ранее о ночном обстреле баз отдыха проинформировал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Удар пришёлся на субботнюю ночь. По последним данным, пострадали четырнадцать человек, трое из которых — несовершеннолетние. Подтверждена гибель восьми гражданских лиц, включая двоих детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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Юрий Лысенко
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