В двусторонних отношениях России и США нет никаких подвижек. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Американцы — в двустороннем плане никаких подвижек нет, в плане двусторонних отношений», — сказал Песков газете «Известия».

Он также отметил, что Вашингтон продолжает связывать отношения с Москвой с украинской тематикой. Американская сторона индексирует диалог на урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Вашингтона новых инициатив по Анкориджу. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что американская сторона, включая Дональда Трампа, демонстрирует искреннюю заинтересованность в поиске решений, которые устроили бы всех участников.