Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 12:00

Песков заявил, что подвижек в отношениях России и США нет

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

В двусторонних отношениях России и США нет никаких подвижек. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Американцы — в двустороннем плане никаких подвижек нет, в плане двусторонних отношений», — сказал Песков газете «Известия».

Он также отметил, что Вашингтон продолжает связывать отношения с Москвой с украинской тематикой. Американская сторона индексирует диалог на урегулирование конфликта на Украине.

Песков: Россия учитывает, что США накачивают Украину оружием
Песков: Россия учитывает, что США накачивают Украину оружием

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Вашингтона новых инициатив по Анкориджу. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что американская сторона, включая Дональда Трампа, демонстрирует искреннюю заинтересованность в поиске решений, которые устроили бы всех участников.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar