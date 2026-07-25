Удары ВСУ по гражданскому населению будут продолжаться до тех пор, пока власть на Украине остаётся у Владимира Зеленского и его сторонников. Такую позицию в беседе с ТАСС выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Так он прокомментировал недавнюю атаку Вооружённых сил Украины на туристические базы в Кирилловке Запорожской области. Глава региона убеждён, что с подобным руководством у украинского государства нет перспектив.

Сальдо выразил мнение, что дипломатические методы в сложившейся ситуации бесполезны. Единственным действенным ответом он назвал удары по позициям и ресурсам противника. Губернатор подчеркнул, что череду трагедий, подобных той, что произошла этой ночью, не остановить, пока националистические силы удерживают власть на Украине.

Напомним, минувшей ночью украинские войска нанесли удар по базам отдыха в Кирилловке. В результате атаки ранения получили четырнадцать человек, в том числе трое детей. Жертвами стали восемь мирных жителей, включая двоих несовершеннолетних. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело.