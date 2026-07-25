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25 июля, 12:20

Сальдо рассказал, как не допустить повторения трагедий, подобных Кирилловке

Сальдо: Удары ВСУ по гражданским можно остановить, лишив власти нацистов в Киеве

Владимир Сальдо. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Удары ВСУ по гражданскому населению будут продолжаться до тех пор, пока власть на Украине остаётся у Владимира Зеленского и его сторонников. Такую позицию в беседе с ТАСС выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Так он прокомментировал недавнюю атаку Вооружённых сил Украины на туристические базы в Кирилловке Запорожской области. Глава региона убеждён, что с подобным руководством у украинского государства нет перспектив.

Сальдо выразил мнение, что дипломатические методы в сложившейся ситуации бесполезны. Единственным действенным ответом он назвал удары по позициям и ресурсам противника. Губернатор подчеркнул, что череду трагедий, подобных той, что произошла этой ночью, не остановить, пока националистические силы удерживают власть на Украине.

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Напомним, минувшей ночью украинские войска нанесли удар по базам отдыха в Кирилловке. В результате атаки ранения получили четырнадцать человек, в том числе трое детей. Жертвами стали восемь мирных жителей, включая двоих несовершеннолетних. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело.

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Юрий Лысенко
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