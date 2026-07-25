«Колдовали 200 часов»: Рудковская поразила публику wow-платьем от лучших мастериц
Рудковская впечатлила платьем с ландышами, над которым трудились 200 часов
Яна Рудковская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial
Продюсер Яна Рудковская появилась на красной дорожке фестиваля «Дрим Фест 2026» в Баку. Для выхода она выбрала длинное белое платье на тонких бретелях. Юбку украшала ручная вышивка в виде ландышей.
«На красную дорожку я вышла в специально сшитом под меня кутюрном платье — шедевр, над которым мастерицы колдовали больше 200 часов! По всему платью разбросаны нежные ландыши, вышитые вручную жемчугом», — рассказала продюсер.
Публика высоко оценила образ. Подписчики оставили множество восторженных комментариев.
А вчера Яна Рудковская столкнулась с критикой из-за своего нового образа. Продюсер показала в соцсетях видео с макияжем до и после. Однако подписчики обратили внимание не на работу визажиста, а на брови. На первом кадре они визуально выглядели по-разному: разный уровень, изгиб и густота. Пользователи в комментариях не стеснялись в выражениях, отмечая, что брови кажутся взятыми от разных лиц.
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