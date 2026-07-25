Охранника из Тольятти, насадившего ребёнка на забор, заключили под стражу

В Тольятти суд арестовал сотрудника частного охранного предприятия, по вине которого от жуткой травмы погиб 10-летний ребёнок. Об этом 25 июля сообщила прокуратура Самарской области в «Максе».

Трагедия произошла на охраняемом объекте, когда мальчик пытался перелезть через ограждение. Охранник схватил ребёнка и дёрнул на себя, в результате чего школьник напоролся на металлический прут. На следующий день его не стало.

Сотрудника ЧОПа оперативно задержали, а сегодня следствие добилось его помещения под стражу. В надзорном ведомстве уточнили, что мужчина останется в СИЗО как минимум до 23 сентября 2026 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что 23 июля 2026 года охранник ресурсоснабжающей организации в Тольятти увидел, как через забор лезет 10-летний мальчик. Он быстро подошёл к нему, схватил за ногу и потянул на себя, из-за чего ребёнка насадило на забор. Несовершеннолетний погиб.