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25 июля, 12:32

Охранника из Тольятти, насадившего ребёнка на забор, заключили под стражу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

В Тольятти суд арестовал сотрудника частного охранного предприятия, по вине которого от жуткой травмы погиб 10-летний ребёнок. Об этом 25 июля сообщила прокуратура Самарской области в «Максе».

Трагедия произошла на охраняемом объекте, когда мальчик пытался перелезть через ограждение. Охранник схватил ребёнка и дёрнул на себя, в результате чего школьник напоролся на металлический прут. На следующий день его не стало.

Сотрудника ЧОПа оперативно задержали, а сегодня следствие добилось его помещения под стражу. В надзорном ведомстве уточнили, что мужчина останется в СИЗО как минимум до 23 сентября 2026 года.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 23 июля 2026 года охранник ресурсоснабжающей организации в Тольятти увидел, как через забор лезет 10-летний мальчик. Он быстро подошёл к нему, схватил за ногу и потянул на себя, из-за чего ребёнка насадило на забор. Несовершеннолетний погиб.

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Владимир Озеров
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