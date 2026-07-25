Заслуженная артистка России Аида Гарифуллина отдыхает в Лос-Анджелесе с девятилетней дочерью Оливией, пока её муж Алексей Воробьев остался в России из-за работы. Оперная дива поделилась снимками из поездки, предстала перед подписчиками в ярком образе.

Артистка надела базовую белую футболку и синие микрошорты, подчеркнувшие её стройную фигуру и загар. Волосы она распустила, дополнив лук бейсболкой, солнцезащитными очками и удобными кроссовками.

«Как вам мой новый маленький фотограф?» — подписала снимки артистка, давая понять, что теперь её дочь осваивает роль личного фотографа и делает успехи.

Аида Гарифуллина в микрошортах показала дочку и перевёрнутую комнату. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/aidagarifullina

На одном из кадров Оливия запечатлена в необычной «перевёрнутой» комнате — пространстве с мебелью на потолке. Поклонники оценили как фигуру Гарифуллиной, так и творческий подход её дочери к съёмке. Супруг артистки Алексей Воробьёв, увидев семейные кадры, эмоционально отреагировал на них и оставил под постом трогательный комментарий.

«Девочки мои обожаемые!», — написал Воробьёв.

Ранее оперная певица Аида Гарифуллина, супруга Алексея Воробьёва, опубликовала свежие фотографии из Нью-Йорка, где предстала в чёрном мини-платье и рваных брюках, вызвав множество откликов у поклонников. Она подписала снимки словами о том, что эта поездка навсегда останется в её сердце. Подписчики в комментариях осыпали артистку комплиментами, соглашаясь с её мужем, что она красивая и талантливая женщина.