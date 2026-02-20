Олимпиада в Милане
20 февраля, 12:18

Аида Гарифуллина сразила фанатов новыми фото из Америки

Оперная дива Аида Гарифуллина, супруга певца и актёра Алексея Воробьёва, поделилась с поклонниками свежими снимками из Соединённых Штатов. Фотосессия, сделанная в Нью-Йорке, мгновенно собрала армию кучу комментариев.

Новая порция фотографий от Гарифуллиной только подтвердила слова её звёздного мужа. Певица предстала перед подписчиками в двух образах: чёрном мини-платье и стильных рваных брюках.

«Одна из тех незабываемых поездок в Нью-Йорк, которая навсегда займёт особое место в моём сердце!» — подписала кадры артистка.

Поклонники не скупились на комплименты: «Очень красивая девочка, необычная, талантливая», «Вечно юная, с годами не меняется, только краше становится», «Правильно ваш муж всё время говорит, что вы самая красивая и талантливая женщина».

Напомним, артисты тайно поженились весной 2025 года, после чего перестали скрывать отношения и регулярно радуют публику романтичным контентом. Алексей Воробьёв не устаёт публично восхищаться супругой, называя её роскошной женщиной и безупречной женой.

