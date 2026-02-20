Аида Гарифуллина сразила фанатов новыми фото из Америки

Оперная дива Аида Гарифуллина, супруга певца и актёра Алексея Воробьёва, поделилась с поклонниками свежими снимками из Соединённых Штатов. Фотосессия, сделанная в Нью-Йорке, мгновенно собрала армию кучу комментариев.

Новая порция фотографий от Гарифуллиной только подтвердила слова её звёздного мужа. Певица предстала перед подписчиками в двух образах: чёрном мини-платье и стильных рваных брюках.

Аида Гарифуллина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aidagarifullina

«Одна из тех незабываемых поездок в Нью-Йорк, которая навсегда займёт особое место в моём сердце!» — подписала кадры артистка.

Поклонники не скупились на комплименты: «Очень красивая девочка, необычная, талантливая», «Вечно юная, с годами не меняется, только краше становится», «Правильно ваш муж всё время говорит, что вы самая красивая и талантливая женщина».