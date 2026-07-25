Новак сообщил об улучшении ситуации с топливом после ремонта ряда НПЗ

Ситуация с топливом на российских АЗС улучшилась благодаря возобновлению работы нескольких нефтеперерабатывающих заводов после планового технического обслуживания. Об этом вице-премьер Александр Новак журналистам на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

По словам Новака, возвращение в строй НПЗ позволило выровнять рыночный дисбаланс между потреблением и производством, что положительно сказалось на доступности топлива.

«Правительство делает всё для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объёме», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее Life.ru отмечал, что очереди на заправках стали заметно меньше в 45 регионах России. Полная нормализация отмечена в Орловской области, Приморье, Омской области и на Северо-Западе. При этом ситуация осложнена в Крыму, Севастополе, Чечне и Кабардино-Балкарии.