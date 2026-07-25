«Интерпрессньюс»: У Батуми в море нашли предмет, похожий на боеприпас
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yury Nikolaev
В прибрежных водах у посёлка Махинджаури недалеко от Батуми обнаружили предмет, который может быть боеприпасом. Об этом сообщило агентство «Интерпрессньюс» со ссылкой на МВД Грузии.
По данным ведомства, из-за этой находки уже начата проверка. Дело возбудили по статье о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.
Сам предмет отправили специалистам на экспертизу. Именно они должны решить, действительно ли это боеприпас, а заодно установить его тип и то, откуда он мог появиться.
Также ранее в Подмосковье во время реставрации храма в селе Ярополец Волоколамского округа рабочие наткнулись на взрывоопасный предмет прямо в кирпичной кладке. На место вызвали экстренные службы, взрывотехники обследовали объект и обезвредили его. Об этом рассказали в телеграм-канале ГКУ МО «Мособлпожспас».
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.