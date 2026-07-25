«Интерпрессньюс»: У Батуми в море нашли предмет, похожий на боеприпас

В прибрежных водах у посёлка Махинджаури недалеко от Батуми обнаружили предмет, который может быть боеприпасом. Об этом сообщило агентство «Интерпрессньюс» со ссылкой на МВД Грузии.

По данным ведомства, из-за этой находки уже начата проверка. Дело возбудили по статье о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.

Сам предмет отправили специалистам на экспертизу. Именно они должны решить, действительно ли это боеприпас, а заодно установить его тип и то, откуда он мог появиться.

Также ранее в Подмосковье во время реставрации храма в селе Ярополец Волоколамского округа рабочие наткнулись на взрывоопасный предмет прямо в кирпичной кладке. На место вызвали экстренные службы, взрывотехники обследовали объект и обезвредили его. Об этом рассказали в телеграм-канале ГКУ МО «Мособлпожспас».